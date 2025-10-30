Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV (A): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV (A) hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,10 MXN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,610 MXN je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,10 Prozent auf 14,60 Milliarden MXN aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,39 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at