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29.10.2026 06:31:29
Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV (A) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV (A) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,39 MXN beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV (A) ein Ergebnis je Aktie von 0,100 MXN vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,71 Prozent auf 17,92 Milliarden MXN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,61 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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