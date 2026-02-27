|
Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV (A) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV (A) hat am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 MXN. Im Vorjahresviertel waren 0,800 MXN je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 16,14 Milliarden MXN, gegenüber 16,78 Milliarden MXN im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,80 Prozent präsentiert.
Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV (A) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,720 MXN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,01 MXN je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 1,28 Prozent auf 58,33 Milliarden MXN aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 57,59 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.
