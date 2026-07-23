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23.07.2026 06:31:29
Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV (A): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV (A) hat am 21.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie wurde auf 1,92 MXN beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV (A) ein Ergebnis je Aktie von -1,070 MXN vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,94 Milliarden MXN umgesetzt, gegenüber 13,53 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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