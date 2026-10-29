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29.10.2026 06:31:29
Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A hat sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1,03 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 30,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 785,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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