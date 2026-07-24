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24.07.2026 06:31:29
Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A hat am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A -0,560 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A im vergangenen Quartal 856,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A 701,6 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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