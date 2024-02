Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A veröffentlichte am 27.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,070 USD beziffert. Im Vorjahr hatten -0,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 3,26 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,85 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust je Aktie von 0,492 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 3,22 Milliarden USD, befunden.

Redaktion finanzen.at