Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A gab am 24.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,03 USD. Im letzten Jahr hatte Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A einen Gewinn von 0,390 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 883,0 Millionen USD – ein Plus von 7,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A 824,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,900 USD. Im Vorjahr waren 1,09 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 2,59 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 3,05 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3,13 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at