Controller (m/w/d) (Cleebronn, DE)

In Milliarden von Spritzen und in jedem zweiten Auto leisten Dätwyler Komponenten weltweit einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit von Patienten und Autofahrern. Das Hightech-Unternehmen fokussiert auf hochwertige, systemkritische Elastomerkomponenten und verfügt über führende Positionen in attraktiven globalen Märkten wie Healthcare, Mobility, Connectivity, General Industry und Food & Beverage. Mit über 25 Produktionsstandorten auf vier Kontinenten, Verkäufen in über 100 Ländern und über 8‘000 Mitarbeitenden erwirtschaftet das Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz einen Jahresumsatz von mehr als CHF 1‘000 Mio. Unsere Mitarbeitenden sind das Herzstück von Dätwyler – wir begegnen einander mit Respekt, Vertrauen und Wertschätzung. Wir haben starke Wurzeln und Werte, die sich in unserer 100-jährigen Unternehmensgeschichte fest etabliert haben. Werde auch du Teil unseres tollen Teams als… Ihre Aufgaben Analyse von Kostenstellen (Periodenvergleich)Project Controlling im Bereich WerkzeugbauAnalyse von Standard und IST-Kalkulationen von Serienartikeln ( autom. IST-Kalkulation auf Basis von HYDRA-MES und SAP Hana) im Bereich SpritzereiDienstleister für die FachbereicheUnterstützung bei der BudgetierungAbwicklung von Investitionen im internationalen VerbundUnterstützung der Buchhaltung bei der Belegbuchung und dem MonatsabschlussIhre KompetenzenStudium der BWL oder Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt ControllingBerufserfahrung wünschenswertZahlen-und Prozessverständnis sowie analytisches Denkvermögenselbständige und sorgfältige Arbeitsweisesehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (Wort/Schrift)souveräner Umgang mit MS-OfficeKenntnisse im SAP Hana sind von VorteilUnser Angebot für Sie spannende und abwechslungsreiche Aufgaben in einem zukunftsorientierten Unternehmenpersönliche Förderung/Weiterbildung und langfristige Perspektivevergünstigte Angebote in Fitnesseinrichtungen sowie vielfältige Benefitsbetriebliche Altersversorgung und vermögenswirksame LeistungenBetriebskantineBusiness BikeSonderurlaub bei besonderen Anlässen ( Geburt, Hochzeit, usw.)Gleitzeitregelung30 Tage ErholungsurlaubBe yourself at Datwyler Wir sind überzeugt: Menschen machen den Unterschied. Bei uns erlebst du eine Diversität und ein breites Spektrum an Berufsbildern und Karrierechancen, wie sie nur ein internationales Unternehmen ermöglichen kann. Gemeinsam steigern wir unsere Agilität, beschleunigen die Digitalisierung und treiben die Nachhaltigkeit voran. Für motivierte und talentierte Mitarbeitende bieten wir interessante Entwicklungsmöglichkeiten mit Weiterbildungen und Einsätzen im globalen Umfeld. Bei uns kannst du dich mit deiner ganzen Kreativität und all deinen Ideen einbringen. www.datwyler.com