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04.09.2026 01:00:15
Controversial Jackdaw gas field set to be approved in weeks, sources say
The government is set to give the go-ahead for the gas field off the coast of Aberdeen, the BBC understands.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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