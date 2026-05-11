Contura Energy: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Contura Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Contura Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,600 USD je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,31 Prozent auf 525,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 532,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at