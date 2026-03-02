Contura Energy hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Contura Energy hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,34 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Contura Energy in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,69 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 520,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 617,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Contura Energy vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 4,750 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 14,28 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 2,13 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 27,99 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Verlust von 4,747 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 2,13 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at