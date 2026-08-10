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10.08.2026 06:31:29
Contura Energy: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Contura Energy hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,96 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,43 Prozent auf 492,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 550,3 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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