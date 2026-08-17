Convano: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Convano ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Convano die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,40 JPY. Im Vorjahresviertel waren 0,030 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 554,48 Prozent auf 6,91 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at