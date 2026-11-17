Convano veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 485,30 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Convano ein EPS von 25,61 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 8,48 Milliarden JPY gegenüber 2,80 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at