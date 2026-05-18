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18.05.2026 06:31:29
Convano veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Convano hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 8,39 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,380 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 600,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,31 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 899,7 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,010 JPY. Im Vorjahr waren 0,180 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 15,50 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 378,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Convano einen Umsatz von 3,24 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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