Converge Information Communications Technology Solutions stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Converge Information Communications Technology Solutions präsentierte am 09.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Converge Information Communications Technology Solutions im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 201,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 183,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,710 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,650 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,83 Prozent auf 778,50 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 708,84 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at