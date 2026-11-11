Converge Information Communications Technology Solutions stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Converge Information Communications Technology Solutions hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 190,7 Millionen USD – eine Minderung von 2,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 196,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at