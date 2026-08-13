Converge Information Communications Technology Solutions verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Converge Information Communications Technology Solutions lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,180 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 184,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 195,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at