Converge kündigt IBM Power für Google Cloud auf Google Cloud Marketplace an

TORONTO und GATINEAU, Quebec, Nov. 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. ("Converge" oder das "Unternehmen") (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF), ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, freut sich, eine neue Google Cloud Marketplace-Lösung anzukündigen: Converge Enterprise Cloud – IBM Power for Google Cloud (IP4G).



Converge Enterprise Cloud – IBM Power für Google Cloud (IP4G) ermöglicht Converge und Google Cloud die Bereitstellung von Infrastructure-as-a-Service-Lösungen rund um IBM Power Systems. Mit Converge Enterprise Cloud führt das Unternehmen das Managed Services-Angebot in Nordamerika und Europa ein und erweitert und verbessert gleichzeitig das Angebot mit IBM und Google Cloud.

IP4G unterstützt Kunden mit jedem Power-Betriebssystem, einschließlich AIX, IBM i oder Linux on Power, und bietet erweiterte Funktionen und neue geografische Optionen für Unternehmenskunden, die in die Cloud migrieren. Die IBM Power Systems anvertrauten Workloads sind eine kritische Komponente für Top-Unternehmen weltweit. IP4G erfüllt diese Anforderungen, wenn Unternehmen Hybridlösungen in Google Cloud implementieren. IP4G ist eine erstklassige Lösung, die Kunden unterstützt, die Scale-up- und Scale-out-Funktionen benötigen, mehrere Mietoptionen und Zugang zu zusätzlichen professionellen und Managed-Services-Angeboten von Converge zur Ergänzung dieser Lösung bietet. Darüber hinaus erhalten Kunden mit der Bereitstellung über den Google Cloud Marketplace eine integrierte Abrechnung, einen integrierten Kundensupport und einen nahtlosen Zugriff auf das breite Portfolio der Google Cloud-Dienste durch eine extrem niedrige Latenz und eine Verbindung mit hoher Bandbreite.

"Converge Enterprise Cloud – IBM Power für Google Cloud ist ein großer Fortschritt für die Fähigkeit von Converge, den einzigartigen Cloud-Herausforderungen unserer Kunden besser zu entgegenzutreten und sie zu lösen", so Shaun Maine, CEO von Converge. "Wir freuen uns darauf, IP4G zu den Lösungen und Fähigkeiten unserer Converge Enterprise Cloud-Praxis hinzufügen zu können, und sehen den positiven Geschäftsergebnissen, die dieses Angebot mit sich bringen wird, entgegen. Wir schätzen die Partnerschaft mit IBM und Google Cloud, während wir weiterhin in unsere Managed Services- und Public Cloud-Angebote investieren. Das Team von Converge freut sich über die Möglichkeit, dieses Angebot unserem Kundenstamm in ganz Europa und Nordamerika anbieten zu können."

"Die Managed-Services-Angebote von Converge für IBM Power für Google Cloud werden Kunden mehr Funktionalität und Möglichkeiten bieten, ihre geschäftskritischen Workloads in der Cloud auszuführen", so Manvinder Singh, Director, Partnerships bei Google Cloud. "Darüber hinaus können Kunden die Infrastructure-as-a-Service von Converge schnell über den Google Cloud Marketplace bereitstellen, was eine einfache und nahtlose Erfahrung und einen schnelleren Weg zur Wertschöpfung für IBM Power in der Google Cloud bietet."

Über Converge

Converge Technology Solutions Corp. ist ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen und Dienstleistungen konzentriert. Die regionalen Vertriebs- und Service-Organisationen von Converge liefern fortschrittliche Analyse-, Cloud- und Cybersicherheitsangebote an Kunden aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen unterstützt diese Lösungen mit Angeboten für Managed Services, digitale Infrastruktur und Fachwissen über alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt. Dieser vielschichtige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen geschäftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie auf convergetp.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

Converge Technology Solutions Corp.

E-Mail: investors@convergetp.com

Telefon: 416-360-1495