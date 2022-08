Converge Technology Solutions Corp. schließt die Übernahme von PC Specialists, Inc. d/b/a Technology Integration Group ab

TORONTO und GATINEAU, Quebec, Aug. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge, Technology Solutions Corp. ("Converge" oder "das Unternehmen") (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF), ein Anbieter von softwaregestützten IT- und Cloud-Lösungen, freut sich, den Abschluss der zuvor unterzeichneten Übernahme von PC Specialists, Inc. d/b/a Technology Integration Group ("TIG") bekannt zu geben. Converge gab die Unterzeichnung der Übernahme von TIG am 19. Mai 2022 bekannt.



TIG hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, und verfügt über 20 Niederlassungen in ganz Nordamerika. Das Unternehmen ist auf Lösungen für optimierte Leistung und kritischen Geschäftssupport spezialisiert. Von der Software- und Hardwarebeschaffung bis hin zu Discovery Assessment, strategischer Planung, Bereitstellung, Optimierung von Rechenzentren, IT-Asset-Management und Cloud Computing bietet TIG maßgeschneiderte IT-Lösungen für Kunden auf der ganzen Welt und verfügt über eine starke Präsenz in Nordamerika und Kanada. TIG adaptiert innovative Technologielösungen und bedient einen breiten und vielfältigen Kundenstamm, bestehend aus Unternehmen, Behörden, Bildungseinrichtungen und mittelständischen Unternehmen.

TIG reiht sich in das Portfolio von Unternehmen ein, deren Übernahme von Converge oder seinen Tochtergesellschaften seit Oktober 2017 angekündigt wurden. Zur Unternehmensfamilie von Converge gehören auch: Corus Group, LLC; Northern Micro, Inc.; 10084182 Canada Inc. unter dem Namen Becker-Carroll; Key Information Systems, Inc.; BlueChip Tek, Inc.; Lighthouse Computer Systems, Inc.; Software Information Systems LLC.; Nordisk Systems, Inc.; Essex Technology Group, Inc.; Datatrend Technologies, Inc.; VSS, LLC; Solutions PCD, Inc.; Unique Digital, Inc.; Workgroup Connections, Inc.; Vivvo Application Studios LTD.; Vicom Computer Services, Inc.; CarpeDatum LLC; Accudata Systems, Inc.; Dasher Technologies, Inc.; ExactlyIT, Inc.; REDNET GmbH; Vicom Infinity, Inc.; Infinity Systems Software, Inc.; LPA Software Solutions, LLC; OPIN Digital, Inc; Paragon Development Systems, Inc.; Visucom GmbH; 1CRM Systems Corp.; Creative Breakthroughs, Inc., Notarius; GfdB, IfmB und DEQSTER.

Über PC Specialists, Inc. d/b/a Technology Integration Group

TIG ist ein führender Full-Service-IT-Lösungsanbieter mit 40 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von End-to-End-Technologien und IT-Infrastrukturlösungen in 70 Ländern. Neben dem Hauptsitz des Unternehmens in San Diego verfügt TIG über mehr als 20 Niederlassungen in Albuquerque, Atlanta, Denver, Honolulu, Indianapolis, Irvine, Knoxville, Los Angeles, Pensacola, Philadelphia, Portland, Richmond, Sacramento, San Antonio, Seattle, Tampa, Ottawa sowie in Toronto, Kanada und Shanghai, China.

Über Converge

Converge Technology Solutions Corp. ist ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen und Dienstleistungen konzentriert. Der weltweite Lösungsansatz von Converge bietet fortschrittliche Lösungen zu Analytik, Anwendungsmodernisierung, Cloud, Cybersicherheit, digitaler Infrastruktur und digitalen Arbeitsplätzen für Kunden aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei diesen Lösungen mit Beratungs-, Implementierungs- und Managed-Services-Fachwissen über alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt hinweg. Dieser vielseitige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen wirtschaftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden im öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter convergetp.com.