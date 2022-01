Converge Technology Solutions Corp. übernimmt Paragon Development Systems, Inc.

Paragon Development Systems wird als 26. Akquisition des Unternehmens Teil von Converge

TORONTO und GATINEAU, Québec, Jan. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. ("Converge" oder "das Unternehmen") (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF), ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloudlösungen, gibt bekannt, dass es PDS Holding Company, eine in Delaware eingetragene Gesellschaft, und deren hundertprozentige Tochtergesellschaften übernimmt, einschließlich Paragon Development Systems, Inc. (PDS), ein in Wisconsin ansässiges Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Förderung der digitalen Transformation. Converge übernimmt PDS von Mason Wells, einer Private Equity-Firma mit Sitz in Milwaukee, Wisconsin.



Paragon Development Systems verfügt über umfassende Erfahrung in der Unterstützung von Unternehmenslösungen, Managed Services und echten digitalen Arbeitsplatz-Plattformen. Das Unternehmen arbeitet synergistisch, um die Stärken seiner Lösungsarchitekten und Ingenieurteams so zu nutzen, dass es die richtigen Lösungen für erfolgreiche strategische Ergebnisse entwickeln kann. PDS bietet Lösungen von Cloud- und Sicherheitsdienstleistungen bis hin zu Servern und Infrastruktur für virtualisierte Arbeitsumgebungen und Remote-Arbeit an. PDS betreut Kunden in drei verschiedenen Märkten (Gesundheitswesen, öffentlicher Sektor und Unternehmen) und berät und unterstützt sie bei deren individuellen informationstechnologischen Bedürfnissen beim Ausbau und bei der Modernisierung der technologischen Infrastruktur des Kerngeschäfts, mit dem Ziel der Innovation und digitalen Transformation.

"Wir freuen uns, bekanntgeben zu können, dass Paragon Development Systems mit seiner Expertise in der digitalen Transformation nun in das Unternehmensportfolio von Converge aufgenommen wurde" erklärt Shaun Maine, CEO von Converge. "Durch das Wissen und die Sachverständnis von PDS im Bereich des Gesundheitswesens wird Converge unseren Kunden in diesem Sektor in ganz Nordamerika bessere Unternehmenslösungen und Managed Services anbieten können. Außerdem wird uns die Präsenz von PDS in der Zentralregion zu einer größeren Reichweite in Wisconsin, Illinois und Minnesota verhelfen, damit wir den Anforderungen unserer Kunden in diesen Gebieten weiterhin gerecht werden können."

"Converge freut sich auf die Zusammenarbeit mit der Führung von Paragon Development Systems, um die Wertschöpfung weiter voranzutreiben und ein höheres Maß an Zufriedenheit zu erreichen, auf das sich die PDS-Kunden in den letzten Jahrzehnten verlassen haben", so Greg Berard, Präsident von Converge, Nordamerika. "Die Synergien zwischen Converge und PDS werden es uns ermöglichen, unseren gemeinsamen Kunden in ganz Nordamerika mehr Vorteile und ein erweitertes Lösungsportfolio zu bieten."

Paragon Development Systems, Inc. erwirtschaftete in dem am 30. November 2021 zu Ende gegangenen Zwölfmonatszeitraum einen Umsatz von etwa 239 Mio. C$ und ein bereinigtes EBITDA von 11,4 Mio. C$. Die Kaufsumme betrug 52 Mio. US-Dollar, die bei Vertragsabschluss gezahlt wurden. Das positive Nettoumlaufvermögen wurden ebenso bei Vertragsabschluss gezahlt. Der Wert der Übernahme würde etwa dem 5,8-fachen des bereinigten EBITDA für den Zwölfmonatszeitraum bis zum 30. November 2021 entsprechen. Der Baranteil des Kaufpreises wurde durch das jüngste Eigenkapital von Converge finanziert. Es wird erwartet, dass sich die Übernahme innerhalb kürzester Zeit positiv auf Converge auswirkt und zu einem Anstieg des Umsatzes und des bereinigten EBITDA führt.

Paragon Development Systems, Inc. ist die 26. Übernahme, die Converge oder seine Tochtergesellschaften seit Oktober 2017 abgeschlossen haben. Zu den Unternehmen der Converge-Familie gehören außerdem Corus Group, LLC; Northern Micro, Inc.; 10084182 Canada Inc. (operierend als Becker-Carroll); Key Information Systems, Inc.; BlueChip Tek, Inc.; Lighthouse Computer Systems, Inc.; Software Information Systems LLC.; Nordisk Systems, Inc.; Essex Technology Group, Inc.; Datatrend Technologies, Inc.; VSS, LLC; Solutions PCD, Inc.; Unique Digital, Inc.; Workgroup Connections, Inc.; Vivvo Application Studios LTD.; Vicom Computer Services, Inc.; CarpeDatum LLC; Accudata Systems, Inc.; Dasher Technologies, Inc.; ExactlyIT, Inc.; REDNET AG; Vicom Infinity, Inc.; Infinity Systems Software, Inc.; LPA Software Solutions, LLC; und OPIN Digital, Inc.

martinwolf, ein führendes M&A-Advisory-Unternehmen für die mittelständische IT-Branche, war für Converge bei dieser Transaktion als Berater tätig. Converge wurde von der Anwaltskanzlei Holland & Knight unter der Leitung von Partner Jordan Taylor beraten. Die exklusive Finanzberatung von Paragon Development Systems Inc. und Mason Wells erfolgte durch Canaccord Genuity Group.

Über Paragon Development Systems

PDS ist ein strategischer Partner, der seine Kunden in den Bereichen Gesundheit, Unternehmen und dem öffentlichen Sektor unterstützt, indem er Strategien in der Frühphase entwickelt, technisches Fachwissen für die Implementierung einer Vielzahl von Lösungen einsetzt und laufende Unterstützung und Dienstleistungen anbietet. Als vertrauenswürdiger Berater mit besonderen Fachkenntnissen in den Bereichen digitaler Arbeitsplatz, Unternehmenslösungen, professionelle Dienstleistungen und Managed Services bietet PDS innovative, kundenspezifische Best-in-Class-Lösungen an, um seine Kunden bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen.

Über Mason Wells

Mason Wells ist eine führende, im mittleren Westen der USA ansässige Private Equity-Firma mit einem verwalteten Vermögen von ca. 1,5 Mrd. $ verteilt auf seine aktuellen Private-Equity-Fonds. Seit Mason Wells 1998 gegründet wurde, haben seine Buyout-Fonds in vier spezifische Branchen investiert: Ausgelagerte Dienstleistungen für Unternehmen, Verbrauchsgüter, technische Produkte und Dienstleistungen und Verpackungsmaterialien & Verarbeitung. Weitere Informationen über Mason Wells finden Sie auf der Unternehmenswebsite unter www.masonwells.com .

Über Converge

Converge Technology Solutions Corp. ist ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloudlösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen und Dienstleistungen konzentriert. Die regionalen Vertriebs- und Service-Organisationen von Converge liefern fortschrittliche Analyse-, Cloud- und Cybersicherheitslösungen für Kunden aus verschiedenen Branchen an. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Lösungen wie Managed Services, digitaler Infrastruktur und Fachexpertise, über alle wichtigen IT-Anbieter hinweg. Dieser vielseitige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen wirtschaftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden im öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter convergetp.com