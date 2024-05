Conversion of Subscription Rights [Change in denominator]

Press Release - Regulated Information

La Hulpe, Belgium, 3 May 2024, 7.00 a.m. CET — [REGULATED INFORMATION] Unifiedpost Group (Euronext Brussels: UPG) ("Unifiedpost”), a leading provider of cloud-based platform solutions for administrative and financial services, announces that today its management team exercised 100.000 Key Man and 30.750 Plan de Warrants 2015 subscription rights. As a result 1.307.500 ordinary shares have been issued for a total amount of EUR 2.432.360.

[REGULATED INFORMATION] Pursuant to article 15 of the law of May 2, 2007 on the disclosure of large shareholdings, Unifiedpost Group announces the exercise of subscription rights. Each subscription right entitles the holder to 10 ordinary shares of Unifiedpost. The subscription rights are broken down as follows:

100.000 Key Man subscription rights with an exercise price of EUR 18,30 per subscription right.

22.750 Plan de Warrants 2015 subscription rights with an exercise price of EUR 18,30 per subscription right.

5.500 Plan de Warrants 2015 subscription rights with an exercise price of EUR 18,37 per subscription right.

2.500 Plan de Warrants 2015 subscription rights with an exercise price of EUR 34,00 per subscription right.

The gross proceeds from the exercise of the subscription rights amount to EUR 2.432.360.

Hans Leybaert, CEO and founder of Unifiedpost, commented, "Our decision to exercise our subscription rights reflects our strong belief in Unifiedpost's strategy, market position, and ability to deliver long-term value to our shareholders while strengthening our balance sheet position.”

Impact on Share Capital and outstanding subscription rights

Following the issuance of these shares, Unifiedpost provides the following updated information:

total share capital after the conversion of the subscription rights: EUR 329.237.715,82

total number of securities with voting rights (all ordinary shares): 37.131.654

total number of ordinary shares (= denominator): 37.131.654

The total number of subscription rights to subscribe to unissued shares with voting rights currently amounts to 4.500 subscription rights under the 2015 Warrant Plan and 500.000 subscription under the Warrant Plan 2021.

Contact:

Alex Nicoll

Investor Relations

Unifiedpost Group

alex.nicoll@unifiedpost.com

About Unifiedpost Group

Unifiedpost is a leading cloud-based platform for SME business services built on "Documents”, "Identity” and "Payments”. Unifiedpost operates and develops a 100% cloud-based platform for administrative and financial services that allows real-time and seamless connections between Unifiedpost’s customers, their suppliers, their customers, and other parties along the financial value chain. With its one-stop-shop solutions, Unifiedpost’s mission is to make administrative and financial processes simple and smart for its customers.

Noteworthy facts and figures:

Established in 2001, with a proven track record.

2023 turnover €191 million

1.200+ employees

A diverse portfolio of clients across a wide variety of industries (banking, leasing, utilities, media, telecommunications, travel, social security service providers, public organisations, etc.) ranging from large internationals to SMEs

Unifiedpost Payments, a wholly owned subsidiary, is recognised as a payment institution by the National Bank of Belgium

Certified Swift partner

International M&A track record

Listed on the regulated market of Euronext Brussels, symbol: UPG.

Warning about future statements: The statements contained herein may contain forecasts, future expectations, opinions and other future-oriented statements concerning the expected further performance of Unifiedpost Group in the markets in which it is active. Such future-oriented statements are based on the current insights and assumptions of management concerning future events. They naturally include known and unknown risks, uncertainties and other factors, which seem justified at the time that the statements are made but may possibly turn out to be inaccurate. The actual results, performance or events may differ essentially from the results, performance or events which are expressed or implied in such future-oriented statements. Except where required by the applicable legislation, Unifiedpost Group shall assume no obligation to update, elucidate or improve future-oriented statements in this press release in the light of new information, future events or other elements and shall not be held liable on that account. The reader is warned not to rely unduly on future-oriented statements.

**************************************************************************************************************************************************************





Conversion des Droits de Souscription [Changement de dénominateur]

La Hulpe, Belgique, 3 mai 2024, 7h00 a.m. CET - [INFORMATION RÉGLEMENTÉE] Unifiedpost Group (Euronext Brussels : UPG) ("Unifiedpost "), un fournisseur de solutions intégrées de communication d'entreprise, annonce qu'aujourd'hui son équipe de direction a exercé 100.000 droits de souscription Key Man et 30.750 droits de souscription Plan de Warrants 2015. En conséquence, 1.307.500 actions ordinaires ont été émises pour un montant total de 2.432.360 EUR.

[INFORMATION RÉGLEMENTÉE] Conformément à l'article 15 de la loi du 2 mai 2007 sur la divulgation des participations importantes, Unifiedpost Group annonce l'exercice de droits de souscription. Chaque droit de souscription donne droit au porteur à 10 actions ordinaires de Unifiedpost. Les droits de souscription se répartissent comme suit:

100.000 droits de souscription Key Man avec un prix d'exercice de 18,30 EUR par droit de souscription.

22.750 droits de souscription du Plan de Warrants 2015 avec un prix d'exercice de 18,30 EUR par droit de souscription.

5.500 droits de souscription du Plan de Warrants 2015 avec un prix d'exercice de 18,37 EUR par droit de souscription.

2.500 droits de souscription du Plan de Warrants 2015 avec un prix d'exercice de 34,00 EUR par droit de souscription.

Le produit brut de l'exercice des droits de souscription s'élève à 2.432.360 EUR.

Hans Leybaert, PDG et fondateur d'Unifiedpost, a commenté : "Notre décision d'exercer nos droits de souscription reflète notre confiance dans la stratégie d'Unifiedpost, sa position sur le marché et sa capacité à offrir une valeur à long terme à nos actionnaires tout en renforçant notre bilan."

Impact sur le capital social et les droits de souscription en circulation

Suite à l'émission de ces actions, Unifiedpost fournit les informations actualisées suivantes :

capital social total après la conversion des droits de souscription : 329.237.715,82 EUR

nombre total de titres avec droit de vote (toutes les actions ordinaires) : 37.131.654

nombre total d'actions ordinaires (= dénominateur) : 37.131.654

Le nombre total de droits de souscription pour souscrire à des actions non émises avec droit de vote s'élève actuellement à 4.500 droits de souscription dans le cadre du Plan de Warrants 2015 et 500.000 droits de souscription dans le cadre du Plan de Warrants 2021.

Contact :

Alex Nicoll

Relations avec les investisseurs

Groupe Unifiedpost

alex.nicoll@unifiedpost.com

À propos d Unifiedpost

Unifiedpost est une plateforme cloud leader pour les services aux entreprises PME basée sur les "Documents", "l'Identité" et "les

Paiements". Unifiedpost exploite et développe une plateforme entièrement basée sur le cloud pour les services administratifs et

financiers qui permet des connexions en temps réel et transparentes entre les clients de Unifiedpost, leurs fournisseurs, leurs clients

et d'autres parties le long de la chaîne de valeur financière. Avec ses solutions tout-en-un, la mission de Unifiedpost est de rendre les

processus administratifs et financiers simples et intelligents pour ses clients.

Faits et chiffres remarquables :

Fondé en 2001, avec un bilan prouvé

Chiffre d'affaires 2023: 191 millions d'euros

Plus de 1.200 employés

Portefeuille diversifié de clients dans une grande variété d'industries (banque, leasing, services publics, médias, télécommunications, voyages, prestataires de services de sécurité sociale, organisations publiques, etc.) allant des grandes multinationales aux PME

Unifiedpost Payments, une filiale à part entière, est reconnue en tant qu'institution de paiement par la Banque nationale

de Belgique

Partenaire Swift certifié

Historique international en matière de fusions et acquisitions

Coté sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles, symbole: UPG

(*) Mise en garde concernant les déclarations prospectives: les déclarations contenues dans le présent document peuvent inclure des

perspectives, des déclarations d’attentes futures, des opinions et d’autres déclarations prospectives relatives aux performances

futures attendues de Unifiedpost Group et des marchés sur lesquels il est actif. Ces déclarations prospectives sont basées sur les

informations et hypothèses actuelles de la Direction concernant les événements futurs. Par leur nature, elles impliquent des risques

connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui semblent justifiés au moment de leur rédaction, mais qui peuvent se

révéler inexacts. Les résultats, performances ou événements réels peuvent donc différer sensiblement de ceux exprimés de façon

explicite ou implicite dans ces déclarations prospectives.

Sous réserve des lois en vigueur, Unifiedpost Group n’assume aucune obligation de mettre à jour, clarifier ou corriger les déclarations

prospectives contenues dans le présent communiqué à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, et

décline toute responsabilité à cet égard. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Attachments