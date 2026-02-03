CONX A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

CONX A hat am 02.02.2026 die Bücher zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at