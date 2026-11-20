CONX A hat am 18.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,59 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,070 USD je Aktie in den Büchern standen.

CONX A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,46 USD. Im letzten Jahr hatte CONX A einen Gewinn von 0,210 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 3,49 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte CONX A 2,02 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at