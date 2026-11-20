CONX A hat am 18.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 1,12 USD. Im letzten Jahr hatte CONX A einen Gewinn von -0,040 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,88 Prozent auf 0,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,46 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 3,49 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,02 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at