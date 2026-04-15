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15.04.2026 06:31:29
CONX A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
CONX A hat am 13.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,60 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,110 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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