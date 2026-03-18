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18.03.2026 06:31:28
CONX A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
CONX A präsentierte am 16.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CONX A 0,150 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,8 Millionen USD – ein Plus von 54,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CONX A 0,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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