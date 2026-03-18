CONX A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CONX A präsentierte am 16.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CONX A 0,150 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,8 Millionen USD – ein Plus von 54,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CONX A 0,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at