CONX A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CONX A hat am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie vermeldet.

