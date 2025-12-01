CONX A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CONX A hat sich am 28.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2024 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CONX A -0,250 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,090 USD eingefahren. Im Vorjahr waren -0,250 USD je Aktie erzielt worden.

