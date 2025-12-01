CONX A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CONX A präsentierte am 28.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,07 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CONX A -0,220 USD je Aktie generiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,210 USD. Im Vorjahr hatte CONX A -0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at