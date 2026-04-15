CONX A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CONX A lud am 13.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,280 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at