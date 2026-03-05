Conyers Park II Acquisition A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Conyers Park II Acquisition A hat am 03.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Conyers Park II Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,550 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 932,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 892,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,700 USD. Im Vorjahr waren -1,310 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Conyers Park II Acquisition A mit einem Umsatz von insgesamt 3,54 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um -0,66 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at