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08.05.2026 06:31:29
Conyers Park II Acquisition A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Conyers Park II Acquisition A hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 5,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,360 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 869,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 821,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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