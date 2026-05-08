Conyers Park II Acquisition A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Conyers Park II Acquisition A hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 5,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,360 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 869,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 821,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at