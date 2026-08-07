Conyers Park II Acquisition A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Conyers Park II Acquisition A hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4,85 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Conyers Park II Acquisition A ein EPS von -2,350 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,80 Prozent auf 889,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 873,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at