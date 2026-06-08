SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
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09.06.2026 00:01:15
COO Sells $828K Worth of AMR Stock, According to Recent SEC Filing
On June 3, 2026, Alpha Metallurgical Resources (NYSE:AMR) President & COO Jason E. Whitehead reported the sale of 3,901 shares of Common Stock in multiple open-market transactions, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value and post-transaction value are both based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($212.28) as of June 3, 2026.* 1-year performance calculated using June 3rd, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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