Cookbiz: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Cookbiz hat am 14.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Cookbiz hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 53,82 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -31,790 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 659,5 Millionen JPY – ein Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cookbiz 653,5 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at