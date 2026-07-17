Cookbiz gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cookbiz hat am 15.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 25,65 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -46,670 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Cookbiz mit einem Umsatz von insgesamt 719,7 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 699,1 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,94 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at