14.01.2026 06:31:28

Cookbiz öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cookbiz hat sich am 13.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 28,30 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cookbiz ein Ergebnis je Aktie von -18,660 JPY vermeldet.

Der Umsatz lag bei 735,0 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 708,1 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 145,150 JPY gegenüber 1,00 JPY im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz lag bei 2,86 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 12,70 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas leichter. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen