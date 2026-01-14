|
14.01.2026 06:31:28
Cookbiz öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Cookbiz hat sich am 13.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 28,30 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cookbiz ein Ergebnis je Aktie von -18,660 JPY vermeldet.
Der Umsatz lag bei 735,0 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 708,1 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 145,150 JPY gegenüber 1,00 JPY im Vorjahr verkündet.
Der Umsatz lag bei 2,86 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 12,70 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!