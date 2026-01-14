Cookbiz öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cookbiz hat sich am 13.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 28,30 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cookbiz ein Ergebnis je Aktie von -18,660 JPY vermeldet.

Der Umsatz lag bei 735,0 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 708,1 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 145,150 JPY gegenüber 1,00 JPY im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz lag bei 2,86 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 12,70 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

