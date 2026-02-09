COOKPAD: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

COOKPAD hat am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,72 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5,35 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1,30 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,41 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

In Sachen EPS wurden 9,55 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte COOKPAD 15,58 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat COOKPAD 5,34 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 5,88 Milliarden JPY umgesetzt worden.

