Cookpad: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Cookpad hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at