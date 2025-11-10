Cookpad: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Cookpad hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 USD, nach 0,010 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,84 Prozent zurück. Hier wurden 8,9 Millionen USD gegenüber 9,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at