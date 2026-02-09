Cookpad legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cookpad ließ sich am 06.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cookpad die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,02 USD gegenüber 0,040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cookpad in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,18 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,4 Millionen USD im Vergleich zu 9,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,060 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Cookpad 0,100 USD je Aktie verdient.

Cookpad hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 35,67 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 38,79 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at