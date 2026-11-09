Cookpad legte Quartalsergebnis vor

Cookpad lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz lag bei 7,5 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 15,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at