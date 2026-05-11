COOKPAD: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

COOKPAD hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

COOKPAD vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 5,75 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,35 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat COOKPAD 1,27 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,37 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at