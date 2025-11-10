COOKPAD verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

COOKPAD hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 6,37 JPY gegenüber 1,85 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,45 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,32 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at