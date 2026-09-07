Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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08.09.2026 00:01:00
Cool as ICE, hot on the track: Der neue BMW 3er mit Vier- und Sechszylindermotoren absolviert seine abschließende fahrdynamische Sommererprobung in Miramas.
Noch getarnte Prototypen drehen bei intensiven Abstimmungsfahrten ihre Runden auf den Strecken des südfranzösischen Erprobungszentrums der BMW Group. Die jüngste Auflage des ikonischen Erfolgsmodells durchläuft ein umfangreiches Testprogramm. Fahrfreude, Querdynamik und Fahrkomfort stehen im Fokus der Entwicklungsarbeit. Erstmals wird der Drift Moment in einem M Performance Modell der BMW 3er Reihe verfügbar sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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