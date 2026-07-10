Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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10.07.2026 03:33:45
'Cool in 90 seconds' - the fake portable air conditioners sweeping the internet
The ASA says adverts claiming small devices can rapidly cool rooms were too good to be true.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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