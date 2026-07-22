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22.07.2026 06:31:29
Coop Pank AS Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Coop Pank AS Registered lud am 21.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Coop Pank AS Registered 0,060 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,14 Prozent auf 36,8 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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