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21.10.2026 06:31:29
Coop Pank AS Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Coop Pank AS Registered präsentierte am 20.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,09 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coop Pank AS Registered 0,070 EUR je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 39,8 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coop Pank AS Registered 33,6 Millionen EUR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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